การข่าวแจ้งเตือนระวังสูงสุด! กัมพูชาเล็งยิงถล่มหมู่บ้านชายแดน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ จ.ศรีสะเกษ เช้าวันนี้ยังมีการปะทะด้วยอาวุธหนัก ด้านการข่าวแจ้งว่ากัมพูชาเตรียมบอมบ์ หรือปูพรม ยิงถล่มหมู่บ้านชายแดน จึงเตือนให้ชาวบ้านที่ตกค้าง และ ชรบ.ระมัดระวังสูงสุด ให้อยู่ในหลุมหลบภัย 100%