หุ้นไทยปิดภาคเช้าร่วง! -12.37 จุด มูลค่าซื้อขาย 16,637.04 ล.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 12.37 จุด หรือ -0.97% ที่ระดับ 1,261.03 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,637.04 ล้านบาท