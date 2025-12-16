เพื่อไทยเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ สู้ศึกเลือกตั้ง 69

พรรคเพื่อไทย เปิดตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี 2569 จำนวน 3 คน ภายใต้เคมเปญ "ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้" ประกอบด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย และ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบรรดาผู้บริหารพรรค แกนนำ และว่าที่ผู้ สส. ของพรรคเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ได้มีการเปิดคลิปภาพการทำงานของนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ ในสมัยที่เป็นพรรคไทยรักไทย มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนายทักษิณ ชินวัตร นายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
ขณะเดียวกัน ยังได้ให้แคนดิเดตฯ ทั้ง3 คนได้ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมเปิดนโยบายล็อตแรกของพรรคเพื่อไทย อีกด้วย