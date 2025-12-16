กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ "พระพันปีหลวง" ในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 07.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายภัตตาหารเช้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าจำนวน 8 รูป จากวัดอนงคาราม และวัดราชสิทธาราม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
การนี้ หม่อมเจ้าฑิฆัทพร ยุคล และ หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
มีราชสกุล สมาชิกราชสกุลศิริวงศ์ ราชสกุลคเนจร ราชสกุลงอนรถ ราชสกุลลดาวัลย์ ชุมสาย ราชสกุลอุไรพงศ์ ราชสกุลอรณพ ราชสกุลสุบรรณ ราขสกุลสิงหรา ราชสกุลชมพูนุท ราชสกุลกำภู ราชสกุลอิศรศักดิ์ ราชสกุลจักรพันธุ์ ราชสกุลภาณุพันธุ์ ราชสกุลจิตรพงศ์ ราชสกุลนพวงศ์ ราชสกุลสุประดิษฐ์ ร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พะบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง