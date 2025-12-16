"กล้าธรรม" คอนเฟิร์ม! "ธรรมนัส" แคนดิเดตนายกฯ อันดับ 1

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรมในวันนี้ โดยยอมรับว่า กลุ่มนายเฉลิมชัย จะมาสมัครวันนี้ส่วนจะมากี่คนนั้นขอให้รอดู ตอนเวลาเที่ยงวันนี้ โดยวันนี้จะเป็นการเปิดแค่กลุ่มของนายเฉลิมชัย ก่อน
ส่วนการได้กลุ่มของนายเฉลิมชัย มาเป็นสมาชิกพรรค จะทำให้ในภาคใต้มีความแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า แน่นอน รวมถึงภาคอื่นด้วย ซึ่งตอนนี้จะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเรื่อยๆ และจะมีการทยอยเปิดตัวไป และเมื่อ กกต. เปิดรับสมัครแล้วก็คงจะมีความชัดเจนขึ้น
เมื่อถามว่าจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรมเมื่อไร นางนฤมล กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกัน ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับ 1 แน่นอน ส่วนตนเองจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน เมื่อถามย้ำว่าจะส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบทั้ง 3 คนหรือไม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการเมือง นางนฤมล กล่าวว่า คงไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น ดูที่ความเหมาะสมมากกว่า