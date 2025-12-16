สถานทูตรัสเซียปัดข่าวสายลับรัสเซียร่วมมือกัมพูชา ย้ำหนุนสันติวิธีแก้ไขข้อพิพาท

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึงข่าวที่ว่ามีพลเมืองชาวรัสเซียเข้ามาพัวพันในฐานะทหารรับจ้างจากกัมพูชา ให้มาเข้าร่วมในความขัดแย้งชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา โดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง และมีแนวโน้มว่าจะถูกสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลนอกภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนสิทธิพลเมืองชาวรัสเซีย เป็นการสร้างความเสียหายต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศรัสเซียและไทย
พร้อมกันนี้ ได้ย้ำจุดยืนของกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย ว่าประเทศรัสเซียมีความสัมพันธ์อันเป็นมิตรและมีความร่วมมือกับประเทศไทยและกัมพูชา ขอยืนยันและสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทนี้โดยสันติวิธีเท่านั้น