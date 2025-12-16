ตำรวจภูธรนครราชสีมาสั่งด่วนทุกโรงพักเฝ้าระวังทหารรับจ้างชาวต่างชาติ

เฟซบุ๊ก "กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" โพสต์ข้อความจากเพจ “สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา” ระบุว่า ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานว่าอาจจะมีทหารรับจ้างชาวรัสเซีย (กัมพูชาเป็นผู้ว่าจ้าง) เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป้าหมายในการบินโดรนโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา (กองบิน 1) หากพบชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยให้แจ้ง สภ.พลกรัง โดยด่วน
ต่อเรื่องดังกล่าว พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงผ่านศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ว่า มีการแจ้งเตือนเรื่องนี้จริง เพราะจากการประชุมหน่วยงานความมั่นคง จ.นครราชสีมา พบข้อมูลและแจ้งเตือนไปยังโรงพัก เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานความมั่นคง ส่วนการคัดกรองบุคคลเข้าประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มีการดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งทางอากาศ สนามบินนานาชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้มข้น ทางน้ำ พื้นดิน ช่องทางธรรมชาติต่างๆ บูรณาการกับกำลังฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และตำรวจในพื้นที่ระมัดระวังป้องกันชาวต่างชาติที่ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทั้ง 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา สั่งการหากได้รับการแจ้งจากประชาชนว่าพบชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบทันที