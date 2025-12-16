คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา "อดีต สส.จิรัฏฐ์" แสดงใบ สด.43 ปลอม

ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส. ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน กรณีแสดงใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ "ใบ สด.43" ปลอม ก่อนนำมาเผยแพร่ในโซเชียล
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยนำสืบความว่า เข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ได้มีการตรวจเลือดในปี 2555 แสดงว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าการได้รับเอกสาร ไม่ได้มาจากกระบวนการตรวจเลือดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการที่โจทก์ได้นำสืบความอย่างชัดแจ้งว่า ในปี 2551 - 2554 จำเลยได้ผ่านกระบวนการตรวจเลือดและได้ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ดังนั้น ในปี 2555 การที่จำเลยนำเอกสารที่อ้างว่าเป็นใบ สด.43 ออกมาเผยแพร่ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งที่จำเลยเป็น สส. และเป็นคณะกรรมการกรรมาธิการทหาร จำเลยย่อมรู้แก่ใจว่าข้อความที่นำเผยแพร่เป็นเท็จ และเป็นการใช้เอกสารทางราชการปลอม จึงมีความผิดในเรื่องของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีกด้วย