"บิ๊กเล็ก" ขอเวลาอีกไม่นานจบสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ลั่น! หยุดยิงเมื่อกัมพูชาสิ้นสุดการเป็นปฏิปักษ์

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวก่อนการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาล่าสุด ว่า มีความคืบหน้าไปตามลำดับ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของกองทัพที่ได้ดำเนินการ
เมื่อถามถึงกรณีขีปนาวุธที่เนิน 500 ซึ่งเป็นของใหม่ หน่วยข่าวกรองทราบหรือไม่ว่าได้มาช่วงไหน เพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้สนับสนุนซื้อมาในตลาดใต้ดิน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตอนนี้ข่าวยังไม่ยืนยัน กำลังตรวจสอบอยู่
เมื่อถามว่าทางการจีนได้ประสานขอคืนอาวุธเหล่านี้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่ได้รับทราบตรงนี้เลย ที่จะมาติดต่อขอคืน ซึ่งอาวุธเหล่านี้อยู่ในการดูแลของกองทัพ และตามกฎบัตรแล้ว อันไหนที่ยึดได้ก็เป็นของเรา ซึ่งอาวุธเหล่านี้เราสามารถใช้หรือทำลายก็ได แต่ต้องมีการตรวจสอบก่อน
เมื่อถามว่าตอนนี้มีหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เป็นห่วงเรื่องการสกัดกั้นการจัดส่งน้ำมัน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เราใช้วิธีสันติ ไม่ได้ใช้กำลังประหัตประหารกัน ไม่ได้ใช้อาวุธ เป็นการใช้แนวทางสันติที่จะจำกัดฝ่ายกัมพูชาที่จะเข้ามาปฏิบัติการในฝั่งเรา เพราะยืนยันแล้วว่า เราจะหยุดยิงเมื่อกัมพูชาสิ้นสุดการเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนและเปิดเผย ดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นแนวทางสันติที่ใช้ได้ที่จะทำให้กัมพูชาสิ้นสุดการเป็นปฏิปักษ์ นั่นเป็นทางที่ดีที่สุด
เมื่อถามถึงกรณีได้รับรายงานรถน้ำมันจอดที่ช่องเม็กหลายร้อยคัน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เป็นเรื่องของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการ ซึ่งตอนนี้กองทัพภาคที่ 2 ควบคุม เพราะเราทราบว่ามีการขนส่งน้ำมันไปทางช่องเม็ก และผ่านไปให้ที่กัมพูชา ซึ่งเป็นมาตรการอย่างสันติวิธีที่จะจำกัดการปฏิบัติของกัมพูชา ที่กระทำต่อฝ่ายเรา
เมื่อถามว่า คิดว่าสถานการณ์จะยืดเยื้ออีกนานแค่ไหน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ขอเวลาอีกไม่นาน