"ศุภจี" ยํ้าดีลเจรจา "ภาษีทรัมป์" ยังไม่คืบ รอถก ครม.

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีการค้าสหรัฐฯ ว่า ยังไม่มีอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลง เพราะที่คุยกันสุดท้าย กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ บอกว่า ให้ฝ่ายเทคนิคคุยกัน ซึ่งก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ พร้อมยํ้าว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากผู้แทนการค้าสหรัฐฯ
เมื่อถามถึงท่าทีของผู้นำสหรัฐฯ ที่มีกระแสข่าวว่าจะใช้มาตรการภาษีกดดันให้ประเทศไทยหบุดการสู้รบกับกัมพูชา นางศุภจี กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องยังไม่มาที่ตน ตนก็เห็นตามข่าว แต่ได้อธิบายไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น
อย่างไรก็ตาม ตนไม่ทราบว่าจะเจรจาเรื่องนี้เสร็จก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาหรือไม่ เพราะมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นมากมาย
เมื่อถามถึงกรณีที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะมีมติ สกัดกั้นการส่งออกน้ำมันและยุทธปัจจัยไปยังประเทศกัมพูชา จะมีผลกระทบต่อการส่งออกด้านอื่นหรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบ ขอรับฟังการประชุม ครม.ก่อน หลังจากนั้นตนจะแถลงข่าวอีกครั้ง