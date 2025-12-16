ทร.ของดออกเรือทำการประมงพื้นที่ทะเลตราดชั่วคราว

นาวาเอก นรา คุณโฑถม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล พบว่าในบางพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนที่ประกอบอาชีพทำประมงในทะเล
ทั้งนี้ กองทัพเรือจึงขอความร่วมมือให้งดออกเรือในพื้นที่สำคัญได้แก่
- บริเวณด้านทิศใต้ของเกาะช้าง
- รอบเกาะกูด
- พื้นที่ตรงข้ามเกาะยอ
- ชายฝั่งอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ
พร้อมกันนี้ กองทัพเรือขอขอบคุณชาวประมงที่ให้ความร่วมมือและแสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ