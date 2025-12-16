xs
ราคาทองเปิดปรับลด [-300] รูปพรรณขายออก 65,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.02 น. ราคาทองปรับลด 300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,150 บาท ขายออกบาทละ 64,250 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,868.52 บาท ขายออกบาทละ 65,050 บาท