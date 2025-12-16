ครม.นัดแรกหลังมี พ.ร.ฎ.ยุบสภา ถกแนวทางปฏิบัติ รบ.ช่วงไม่มีสภาผู้แทนราษฎร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (16 ธ.ค. 68) ซึ่งถือเป็นการประชุม ครม.ครั้งแรก หลังจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะรายงานพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งเสนอแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
ขณะที่สภาผู้แทนราษฎร เสนอการออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งเพื่อให้ความเห็นชอบการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ส่วนวาระเพื่อรับทราบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ...
กระทรวงคมนาคม เสนอการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตรา ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และการทางพิเศษกาญจนาภิเษก
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอรายงานผลกาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล พ.ศ. 2568-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568