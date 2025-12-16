xs
xsm
sm
md
lg

ครม.นัดแรกหลังมี พ.ร.ฎ.ยุบสภา ถกแนวทางปฏิบัติ รบ.ช่วงไม่มีสภาผู้แทนราษฎร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (16 ธ.ค. 68) ซึ่งถือเป็นการประชุม ครม.ครั้งแรก หลังจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะรายงานพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งเสนอแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ขณะที่สภาผู้แทนราษฎร เสนอการออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งเพื่อให้ความเห็นชอบการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ส่วนวาระเพื่อรับทราบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ...

กระทรวงคมนาคม เสนอการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตรา ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และการทางพิเศษกาญจนาภิเษก

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอรายงานผลกาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล พ.ศ. 2568-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568