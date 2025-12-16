xs
เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 31.48 บาท/ดอลลาร์

16 ธ.ค.2568



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (16 ธ.ค.2568) ที่ระดับ 31.48 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.44 บาทต่อดอลลาร์