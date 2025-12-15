กองกำลังบูรพาปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 8

กองกำลังบูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ต่อเนื่อง เป็นวันที่ 8 วันนี้ (15 ธ.ค.) โดยยังมีการรบปะทะเพื่อยึดครองพื้นที่ และมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์ และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุน เพื่อควบคุมพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่โล่งแจ้ง โดยฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการยิง BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ฝ่ายเราสามารถยึดครองพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิ และใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชายังคงต่อต้านด้วยการยิง BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์ และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่ โดยฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการยิง BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติการที่สำคัญนั้น กกล.บูรพา ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ทำการทิ้งระเบิดทำลายที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนฝ่ายกัมพูชา พื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองจาน จำนวน 1 ที่หมาย นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร จากกองทัพอากาศในการโจมตีทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน F-16 ทำลายที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งเป็นคลังอาวุธและกระสุน บริเวณฝั่งตรงข้าม พื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา จำนวน 2 ที่หมาย ได้แก่ พื้นที่ บ้านทมอเชิน ตรงข้าม อ.โคกสูง และพื้นที่ อ.พระเนตรพระ จ.บันเตียเมียนเจย
