รบ.สั่งทุกส่วนราชการเร่งช่วยครอบครัวทหารผู้สละชีวิตชายแดน ยกหนี้ทุกสัญญา ธ.ก.ส.

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ รัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ขอสดุดีและแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตทุกนาย ในความเสียสละอันยิ่งใหญ่จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย สั่งการทุกส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัววีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตทุกนาย ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยมอบ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความช่วยเหลือลูกค้า กรณีทหาร หรือตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่บิดา มารดา หรือคู่สมรสที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ของวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ธนาคารฯ ยกหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ทุกสัญญา และยกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวน ภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.เป็นกรณีพิเศษ
