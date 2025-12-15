กธ.เตรียมเปิดตัวอดีต สส. - สจ. กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย 17 ธ.ค.นี้ เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งปี 69

พรรคกล้าธรรม (กธ.) เตรียมเปิดตัวอดีต สส. และ สจ. กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย หรือนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เพื่อลงสู้ศึกการเลือกตั้งปี 2569
ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายประมวล พงศ์ถาวราเดช อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ 2.นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ 3.นายชาตรี หล้าพรหม อดีต สส.สกลนคร 4.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร อดีต สส.อุบลราชธานี 5.น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต สส.พัทลุง 6.ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ อดีต สส.นครศรีธรรมราช 7.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ อดีต สส.สงขลา 8.นายยูนัยดี วาบา อดีต สส.ปัตตานี 9.นายฐิตินัย ตั้งบูรพากิจ สจ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนตัวนายเฉลิมชัย ไม่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด
