ออสเตรเลียห้ามขึ้นราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างไม่เป็นธรรม เริ่มบังคับใช้ 1 ก.ค.69

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วันนี้ (15 ธ.ค.) ว่า ออสเตรเลียจะห้ามการขึ้นราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างไม่เป็นธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ภายใต้กฎหมายใหม่ที่รัฐบาลระบุว่า มีขึ้นเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สูงเกินไป
นายจิม ชาลเมอร์ส รมว.การคลัง และนายแอนดรูว์ ลีห์ รมช.การคลังของออสเตรเลีย แถลงร่วมกันว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำให้การขึ้นราคาสินค้าที่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตและความสมเหตุสมผลของกำไร ของห้างสรรพสินค้าขายของชำขนาดใหญ่ ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
กฎระเบียบฉบับใหม่กำหนดบทลงโทษสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 209 ล้านบาท) หรือ 3 เท่าของมูลค่าผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือ 10% ของยอดขายประจำปี หากไม่สามารถกำหนดตัวเลขนั้นได้
