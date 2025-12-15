รพ.จุฬาภรณ์ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี อันดับ 4 กลุ่มโรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดอันดับ 4 ต้นแบบสุดยอดองค์กรแห่งปี ในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐ จากการจัดอันดับ 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company องค์กรที่สร้างศรัทธา ด้วยความดี ความยั่งยืน และธรรมาภิบาล โดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมายาวนาน 18 ปี เพื่อวัดระดับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาผู้บริโภคไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในเมืองที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดแนวโน้มของตลาด ภายใต้แนวคิดการจัดทำการสำรวจว่าการเป็น องค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือการเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่น และความศรัทธาจากสังคม