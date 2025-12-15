xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +19.30 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 33,093.33 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (15 ธ.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,273.40 จุด ปรับขึ้น 19.30 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.54 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 33,093.33 ล้านบาท