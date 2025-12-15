ราชสกุล-พสกนิกร เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อเนื่อง

วันนี้ (15 ธ.ค.68) สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.
ทั้งนี้ บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีประชาชนเดินทางมาเข้ากราบพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกราชสกุลกุญชร ราชสกุลเรณุนันท์ ราชสกุลทินกร ราชสกุลวัชรีวงศ์ ราชสกุลชุมแสง ราชสกุลสนิทวงศ์ ราชสกุลนิลรัตน์ ราชสกุลอรุณวงษ์ ราชสกุลกปิตถา ราชสกุลปราโมช ราชสกุลบรรยงกะเสนา ราชสกุลอิศรเสนา ราชสกุลรังสิเสนา ราชสกุลยุคันธร ราชสกุลรัชนีกร ราชสกุลรองทรง ร่วมในการพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
