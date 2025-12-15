พลังประชารัฐประชุมตัวแทนพรรคฯ ชลบุรี เตรียมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นปี 69

หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา ทำให้บรรยากาศในการเปิดตัวของผู้ที่จะลงสมัคร สส.และบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ เริ่มคึกคัก โดยพรรคพลังประชารัฐ ได้ประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต้นปี 2569 ที่คริสตจักรพระเจ้าดีนา นาชาติ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมี น.ส.เสาว ลักษณ์ สุริยาทิพย์ อดีต สส.ชลบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเลือกตั้งแทนพรรคการเมือง และมีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
การประชุมครั้งนี้ได้เลือก นายโอฬาร ปัญญปิติพัฒน น.ส.ปณิฐาณ์ อัครมหาฐิร และ น.ส. ณัติชฏภรค์ สิทธิโขติยิ่งยศ เป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ ในการเสนอผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อให้หัวหน้าพรรคพิจารณาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการวางตัวว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ จ.ชลบุรี แต่ลงตัวแล้วเฉพาะบางเขตเท่านั้น เนื่องจากว่ามีผู้ที่สนใจเสนอตัวเพื่อขอลงชิงเก้าอี้ในครังนี้เกินเขตละ 1 คน จึงต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง ส่วนในเขตที่ไม่ต้องมีการแข่ง ขันและสามารถแจ้งให้ทราบได้แล้ว
การประชุมครั้งนี้ได้เลือก นายโอฬาร ปัญญปิติพัฒน น.ส.ปณิฐาณ์ อัครมหาฐิร และ น.ส. ณัติชฏภรค์ สิทธิโขติยิ่งยศ เป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ ในการเสนอผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อให้หัวหน้าพรรคพิจารณาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการวางตัวว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ จ.ชลบุรี แต่ลงตัวแล้วเฉพาะบางเขตเท่านั้น เนื่องจากว่ามีผู้ที่สนใจเสนอตัวเพื่อขอลงชิงเก้าอี้ในครังนี้เกินเขตละ 1 คน จึงต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง ส่วนในเขตที่ไม่ต้องมีการแข่ง ขันและสามารถแจ้งให้ทราบได้แล้ว