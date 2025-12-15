สปปท.จัดสัมมนา-ประชุมใหญ่สามัญ ขับเคลื่อนประปาไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วันนี้ (15 ธ.ค.) สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด "WATER & WELLNESS WITH WE: TOGETHER TOWARDS SUSTAINABILITY" เวทีแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ เสริมสร้างความร่วมมือและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้สอดรับกับ การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ประธานกรรมการ กปภ. ในฐานะประธานเปิดงานฯ เปิดเผยว่า น้ำ เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีบทบาทโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต สุขภาวะของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ในทุกมิติ การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่กันอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการน้ำ ของประเทศและรองรับความท้าทายในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญ ในการรวบรวมองค์ความรู้ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และ ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้ก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
