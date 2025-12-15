ปตท.ยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปกัมพูชาตั้งแต่ มิ.ย.68 หลังเกิดสถานการณ์ชายแดน

จากที่การปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ พบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชานั้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ยืนยันว่า กลุ่ม ปตท.ไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่ประเทศกัมพูชา โดยมีนโยบายงดส่งออก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.ขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างทหาร ตำรวจ และประชาชนในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
