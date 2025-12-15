สปสช.เปิดขั้นตอนการยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่ จำนวน 1,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถรับสิทธิได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
2. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็น บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
3. ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาท/บุตร 1 คน ตั้งแต่บุตรแรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ โดยสามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คนไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน
4. ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคม และสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ (e-Service) ได้
5. แบบฟอร์มการยื่นสงเคราะห์บุตร
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) สามารถดาวน์โหลด www.sso.go.th
- สำเนาสูติบัตรบุตรคนที่จะใช้สิทธิ
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน (ถ้าลงทะเบียนพร้อมเพย์ผูกเลขประจำตัวประชาชนไม่ต้องถ่ายหน้าบัญชี)
- (ผู้ประกันตนชาย) สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาเอกสารการรับรองบุตร หรือคำสั่งศาล
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 กด 1 บริการตลอด 24 ชั่วโมง