ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 65,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.06 น. ครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,600.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,500.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,217.20 บาท