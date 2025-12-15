xs
ทอ.ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศคลังอาวุธและกระสุนฝ่ายกัมพูชา บ.ทมอเชิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกองทัพภาคที่ 1 โพสต์ระบุว่า เมื่อ 15 ธ.ค.68 เวลาประมาณ 12.00 น. กองทัพอากาศ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน F - 16 ที่หมายทางทหาร คลังอาวุธและกระสุนของฝ่ายกัมพูชา บ.ทมอเชิน ในพื้นที่ตรงข้าม อ.โคกสูง