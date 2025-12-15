xs
ราคาทองคำครั้งที่ 7 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 65,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.35 น. ครั้งที่ 7 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,550.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,156.56 บาท