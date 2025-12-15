ปภ.อัปเดตความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยาอุทกภัยปี 68 โอนแล้วกว่า 1.8 ล้านครัวเรือน

วันนี้ (15 ธ.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท ใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3)ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป
ปัจจุบัน (15 ธ.ค.) ปภ.และธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 13 ครั้ง (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, และ 14 ธ.ค. 68) ใน 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 1,510,381 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 13,593,429,000 บาท โดยจังหวัดสงขลามีผู้ได้รับการช่วยเหลือมากที่สุด จำนวน 335,235 ครัวเรือน (เฉพาะอำเภอหาดใหญ่ 172,919 ครัวเรือน) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 428,807 ครัวเรือน จังหวัดพัทลุง 183,696 ครัวเรือน จังหวัดปัตตานี 161,454 ครัวเรือน จังหวัดยะลา 78,445 ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส 74,642 ครัวเรือน จังหวัดสตูล 58,683 ครัวเรือน จังหวัดตรัง 8,540 ครัวเรือน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 7,960 ครัวเรือน ทั้งนี้ พบการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 18,282 ครัวเรือน เนื่องจากบัญชีธนาคารไม่ปกติ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล สำหรับวันนี้ (15 ธ.ค. 68) จังหวัดสงขลา จะมีการโอนเงินเพิ่มเติมอีก 23,908 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 215,172,000 บาท
นอกจากนี้ ปภ.ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วกว่า 65 จังหวัด โอนเงินสำเร็จรวม 1,899,592 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 17,096,328,000 บาท โดยมีจังหวัดที่ดำเนินการโอนเงินเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชัยภูมิ ตราด นครพนม พังงา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง เลย ลำปาง ลำพูน สระแก้ว สระบุรี หนองคาย และหนองบัวลำพู ขณะเดียวกัน พบการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 23,623 ครัวเรือน เนื่องจากบัญชีไม่ปกติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้ เพื่อผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2568 ผ่านช่องทาง https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ