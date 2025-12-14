ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์เตือนผู้อพยพอย่าเพิ่งกลับพื้นที่ เหตุการสู้รบชายแดนยังรุนแรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งอพยพออกมาอยู่ตามศูนย์พักพิง รวมถึงบ้านญาติ อย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่ เพราะการสู้รบยังรุนแรงเสี่ยงอันตราย และมีรายงานกระสุนปืนใหญ่ BM-21 ตกในชุมชน และพื้นที่การเกษตรกร ตามแนวชายแดนในจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว 28 ลูก บางลูกยังไม่ทำงาน หากกลับเข้าพื้นที่อาจได้รับอันตรายได้ ให้รอการประกาศจากทางราชการ
นอกจากนี้ ยังกำชับ ชรบ.ที่ดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงให้ชาวบ้านแนวชายแดน เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วย แม้ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จะยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ จากจำนวนผู้อพยพที่มีมากกว่า 6 หมื่น ศูนย์พักพิงต่างๆ จึงยังมีความต้องการสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น โดยเฉพาะผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ผ้าอนามัย นมผงเด็ก สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์พักพิงสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ได้ทุกวัน
