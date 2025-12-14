ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเพจฯ ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรมขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเพจฯ นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมขนส่งทางบก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่า การรับทำใบขับขี่ออนไลน์ไม่มีจริง เนื่องจากการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ คือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น
