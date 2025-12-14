DIP ตรวจแหล่งผลิต-พิสูจน์คุณภาพฝรั่งสามพราน หลังได้รับการขึ้นทะเบียน GI

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่สวนปานเจริญ ศูนย์ชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตและพิสูจน์คุณภาพฝรั่งสามพราน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) โดยหลังจากขึ้นทะเบียนสำเร็จแล้ว ได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าได้รับสินค้าตรงตามมาตรฐาน และมีช่องทางการตลาดผ่านห้างสรรพสินค้า และแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ปัจจุบันฝรั่งสามพรานมีราคาขายปลีกสูงถึง กก. 50 - 70 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.7 - 2.3 เท่า จากช่วงก่อนเป็นจีไอที่มีราคา 30 บาทต่อกิโลกรัม