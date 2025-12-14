กัมพูชาเปิดฉากยิงปืนใหญ่ใส่ทหารไทยแต่เช้าตรู่วันนี้ ไม่สนผู้นำมาเลย์อ้างสหรัฐฯ ให้หยุดยิง

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาพื้นที่ จ.สุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 05.44 น. วันนี้ (14 ธ.ค.) ทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงปืนใหญ่ใส่ทหารไทยอย่างต่อเนื่อง ทิ้งช่วงเป็นระยะ ในพื้นที่ชายแดนปราสาทตาควาย เนิน 350 ช่องกร่าง และปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก ส่วนทหารไทยยิงปืนใหญ่ตอบโต้เป็นชุด
จากนั้นเวลาประมาณ 08.25 น. ทหารกัมพูชาเริ่มยิงจรวด BM-21 เข้ามาใส่ทหารไทยเป็นชุดแรก และคาดว่าจะมีการปะทะกันตลอดทั้งวันไม่แพ้หลายวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในห้วงที่ นายอันวาร์ อิบบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อ้างสหรัฐฯ โทรหา นายอนุทิน และนายฮุนมาเนต ให้หยุดยิงในวลา 4 ทุ่มวานนี้ แต่ไทยยืนกรานไปแล้วว่าไม่มีหยุดยิง ขณะที่กัมพูชาก็เริ่มยิงไทยแต่เช้าตรู่เช่นกัน
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานว่า กระสุนปืนใหญ่มาตกในชุมชน และบ้านเรือนแต่อย่างใด
