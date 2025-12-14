เบลารุสปล่อยนักโทษการเมือง 123 คน แลกสหรัฐฯ ไม่คว่ำบาตรอุตสาหกรรมโพแทช

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมินสก์ ประเทศเบลารุส ว่า รัฐบาลเบลารุสปล่อยตัวนักโทษการเมือง 123 คน รวมถึงนักเคลื่อนไหวเจ้าของรางวัลโนเบล
ความเคลื่อนไหวดังกล่าว เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังนายจอห์น โคล ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางไปยังกรุงมินสก์ เพื่อหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ผู้นำเบลารุส และกล่าวว่า รัฐบาลวอชิงตันจะเลิกคว่ำบาตรอุตสาหกรรมโพแทชของเบลารุส
