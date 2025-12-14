xs
xsm
sm
md
lg

กปช.จต.ประกาศเคอร์ฟิว 5 อำเภอ จ.ตราด หลังเจอ M79 ​ยิงใส่ พบพิกัดในประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่ 5 อำเภอ จ.ตราด ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ความว่า ด้วยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 กำหนดให้อำนาจฝ่ายทหารในเขต พื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีความปลอดภัย เกิดความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ และรอดพ้นจากภัยคุกคามอันมีที่มาจากภายนอกราชอาณาจักร เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตย ของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย อาศัยอำนาจตาม มาตรา 11 (6 ) แห่งพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 จึงกำหนดมาตรการรักษาความสงบ เรียบร้อย ดังต่อไปนี้

1. ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลา 19.00 น.- 05.00 น. ในพื้นที่ จังหวัดตราด เฉพาะอำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตราด กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอ ในพื้นที่

2.ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 อย่างเคร่งครัด อำนาจนี้ให้ครอบคลุมถึงการควบคุมพื้นที่ การควบคุมบุคคล การตรวจค้น ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทบต่อความมั่นคง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

การประกาศภาวะฉุกเฉินของ กปช.จต.ครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อคืน​นี้ (13 ธ.ค.) เวลา 21.00 น. มีการยิงปืน M79 ใส่​กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (บก.ฉก.นย.ตราด) จำนวน​ 3​ นัด โดยจากการคำนวณวิธีกระสุนแล้ว มั่นใจได้ว่ายิงมาจากภายในประเทศ​ เบื้องต้นกำลังพลปลอดภัยทั้งหมด เนื่องจากตกในที่โล่ง