กปช.จต.ประกาศเคอร์ฟิว 5 อำเภอ จ.ตราด หลังเจอ M79 ​ยิงใส่ พบพิกัดในประเทศ

กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่ 5 อำเภอ จ.ตราด ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ความว่า ด้วยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 กำหนดให้อำนาจฝ่ายทหารในเขต พื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีความปลอดภัย เกิดความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ และรอดพ้นจากภัยคุกคามอันมีที่มาจากภายนอกราชอาณาจักร เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตย ของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย อาศัยอำนาจตาม มาตรา 11 (6 ) แห่งพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 จึงกำหนดมาตรการรักษาความสงบ เรียบร้อย ดังต่อไปนี้
1. ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลา 19.00 น.- 05.00 น. ในพื้นที่ จังหวัดตราด เฉพาะอำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตราด กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอ ในพื้นที่
2.ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 อย่างเคร่งครัด อำนาจนี้ให้ครอบคลุมถึงการควบคุมพื้นที่ การควบคุมบุคคล การตรวจค้น ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทบต่อความมั่นคง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
การประกาศภาวะฉุกเฉินของ กปช.จต.ครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อคืนนี้ (13 ธ.ค.) เวลา 21.00 น. มีการยิงปืน M79 ใส่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (บก.ฉก.นย.ตราด) จำนวน 3 นัด โดยจากการคำนวณวิธีกระสุนแล้ว มั่นใจได้ว่ายิงมาจากภายในประเทศ เบื้องต้นกำลังพลปลอดภัยทั้งหมด เนื่องจากตกในที่โล่ง
