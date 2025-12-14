xs
08.54 น. รถบรรทุกเสียหลักชนแบริเออร์บน ทล.340 บางปลาม้า รถติดขัด 2 ฝั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานสภาพจราจรวันนี้ (14 ธ.ค.) เวลา 08.54 น. เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักชนแบริเออร์ บนทางหลวง 340 จากสะพานบางยี่หน ถึงสาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณ ที่เลยทางแยกต่างระดับสาลี 2 กิโลเมตร ส่งผลให้การจราจรติดขัดทั้ง 2 ฝั่ง