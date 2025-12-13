นายกฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ "จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต"

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต ทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชา โดยเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนมอบธง มอบโล่ห์ยุทธการฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณฯ มอบเงินช่วยเหลือฯ และมอบเงินสินไหมทดแทน ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่วัดพรหมพิทักษ์วนาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพกำลังพลที่เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวง และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพกำลังพลที่เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวง และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ