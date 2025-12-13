สปส.จัดตั้งกองทุนเงินทดแทน คุ้มครองแรงงานจากภัยอันตรายที่ทำงาน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ในทุกสถานประกอบการอาจซ่อนความเสี่ยงที่ไม่มีใครคาดคิดไว้เสมอ และเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การช่วยชีวิตและการใช้สิทธิอย่างถูกต้องและทันเวลา กองทุนเงินทดแทน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานประกันสังคม จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการขาดรายได้ และสวัสดิการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ทันทีที่เกิดเหตุ นายจ้างต้องแจ้งเรื่องการประสบอันตรายของลูกจ้างตามแบบ กท.16 ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบเหตุ