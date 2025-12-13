F-16 ถล่มสะพานจัยจุมเนี้ยะ หลังพบกัมพูชาใช้เคลื่อนยุทธปัจจัยเข้าใกล้ชายแดนตราด

กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เปิดเผยว่า การข่าวทางทหารตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชา ยังคงใช้สะพานจัยจุมเนี้ยะ ต.ทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ในการทหาร โดยใช้เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคที่เป็นยุทธปัจจัยต่างๆ เข้ามามายังพื้นที่ชายแดนใกล้จังหวัดตราด จึงได้รับการสนับสนุน เครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทย เพื่อตัดเส้นทางขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและการส่งกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชาให้เด็ดขาด
ทั้งนี้ หากตรวจพบการเคลื่อนย้าย และเคลื่อนไหวทางทหารในพื้นที่ใดอีก จะใช้กำลังทางอากาศเข้าโจมตีทันที
