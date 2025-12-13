อว.ส่งต่องานวิจัยพัฒนาชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่ อว.ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำ ของขวัญปีใหม่ อว. เพื่อประชาชน 2569 โดยเฉพาะการนำเอางานวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชน ไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้เห็นว่างานวิจัยพัฒนาชุมชนนั้น เป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้ ไม่ใช่ทำวิจัยแล้วอยู่บนหิ้ง แต่เป็นการนำความรู้และผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัยเข้าไปพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ประจักษ์ชัดและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่และสังคม เพื่อเสนอเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2569 โดยร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) มหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 1.มรภ.สุรินทร์ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) อีสาน 3. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4. มรภ.ร้อยเอ็ด 5.มรภ.ภูเก็ต 6. มรภ.พิบูลสงคราม 7.มรภ.วไลยอลงกรณ์ 8 มรภ.เชียงใหม่ 9. มรภ.เลย 10.มทร.กรุงเทพ 11.มรภ.สกลนคร 12. มรภ.อุตรดิตถ์ 13.ม.แม่โจ้ 14.มรภ.สวนสุนันทา 15. ม.หาดใหญ่ 16. มรภ.เชียงราย 17.มรภ.ยะลา 18.มรภ.อุดรธานี 19. มทร.ศรีวิชัย 20.มรภ.ธนบุรี 21.มรภ.เพชรบูรณ์ 22. มทร.ล้านนา 23. มรภ.จันทรเกษม 24. มรภ.บุรีรัมย์
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวอีกว่า บพท.และ 24 มหาวิทยาลัย ได้ส่งต่อ 100 เทคโนโลยีพร้อมใช้จาก 85 โครงการต้นแบบ 45 ชุมชน 35 ตำบล 20 อำเภอ ได้แก่ 1.บ้านยะวึก ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 2.บ้านขี้เหล็กโนนจารย์ ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 3.บ้านหัวนาคำ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 4.บ้านบุตาสม ต.เมืองบัว อ.ชุมพบุรี จ.สุรินทร์ 5.บ้านไทรงาม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 6. บ้านสำโรง ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 7. บ้านสำโรงเหนือ ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 18. บ้านยางน้อย ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 9. บ้านโนนทองหลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 10. บ้านโพนทอง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 11. บ้านบ่อแก ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 12. บ้านตลุงนคร ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 13. บ้านพูนสุข ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 14. บ้านดอนน้ำตาล ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์15. บ้านท่าสว่าง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 16. บ้านหนองตาเลิฟ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 17. บ้านป่าหวาย ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 18. บ้านดอนหวาย ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 19. บ้านหนองหิน ต.หนองหิน อ.สรวง จ.ร้อยเอ็ด
