กห.เผยเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชายังมีต่อเนื่อง ทหารไทยเสียชีวิตแล้ว 15 เจ็บ 270 นาย

วันนี้ (13 ธ.ค.) เวลา 16.00 น. พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ว่า ยังคงมีการปะทะตลอดแนวชายแดนทั้ง 7 จังหวัด กัมพูชายังดํารงการโจมตีเข้ามาต่อเนื่อง ไม่เลือกเป้าหมาย ทำให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบ มีทหารเสียชีวิตเพิ่ม 4 นาย จากเหตุการณ์ปะทะพื้นที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้มียอดรวมการเสียชีวิต 14 นาย และอีก 1 นาย เป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 15 นาย ได้รับบาดเจ็บ 270 นาย
ทั้งนี้ ยืนยันว่า กําลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวหายดีแล้ว มีความประสงค์กลับไปสู้รบในแนวหน้า ถือเป็นความตั้งใจของพี่น้องทหารหาญ
ทั้งนี้ ยืนยันว่า กําลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวหายดีแล้ว มีความประสงค์กลับไปสู้รบในแนวหน้า ถือเป็นความตั้งใจของพี่น้องทหารหาญ