NT เปิดบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า เอ็นทีได้เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ(ลีโอ) ในชื่อ เอ็นที เน็กซ์คอนเน็กซ์ โดยร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ วันเว็บ ผู้ให้บริการดาวเทียมระดับโลก ซึ่งเอ็นทีจะได้สิทธิในการทำตลาดในไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และบางส่วนของประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ วันเว็บได้เข้ามาตั้งเกตเวย์ หรือสถานีฐานที่ สถานีดาวเทียมสิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยรองรับการเชื่อมโยงสัญญาณจากโครงข่ายดาวเทียมกว่า 600 ดวง
