"อภิสิทธิ์" ลงพื้นที่สุรินทร์ เยี่ยมให้กำลังใจทหาร - ผู้ประสบภัยความไม่สงบชายแดน

วันนี้ (13 ธ.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำทีมคณะกรรมการบริหารพรรค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน
นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า ตนตั้งใจนำกำลังใจของคนทั้งประเทศมามอบให้แก่พี่น้องชาวสุรินทร์ โดยสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ยังมีผู้อพยพเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าชาวบ้านในศูนย์พักพิงยังต้องเผชิญกับความยากลำบากไปอีกระยะหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ ได้ระดมความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บนั้นยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยม
