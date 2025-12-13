ส.ศิษย์เก่าฯ เครือจตุรมิตร จัดโครงการจตุรมิตร สามัคคี รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้

สมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตร ประกอบด้วย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและสมาคมอัสสัมชัญ ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ พี่น้องชาวภาคใต้ในโครงการ จตุรมิตร สามัคคี รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยได้ร่วมกันบรรจุถุงสิ่งของที่ได้รับการบริจาค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งวันนี้ (13 ธ.ค.) ที่สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4 นายกสมาคมและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตร ทั้ง 4 สถาบัน ประกอบด้วย ผู้แทน นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช สมาคมศิษย์เก่ากุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทน นายสุเมธ สุรบถโสภณ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และพลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต สมาคมอัสสัมชัญ พร้อมผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า และนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตร ร่วมส่งมอบ โดยมี พลเรือตรี สยุมภู ศิริรังษี ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือรับมอบ ถุงสิ่งของจำนวน 500 ถุง เพื่อนำแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่อไป