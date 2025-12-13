โคราชวางศิลาฤกษ์โครงการจัดหาน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำตะคอง

วันนี้ (13 ธ.ค.) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการจัดหาน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำตะคอง โดยมี นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภายในเขตเทศบาล เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จากแหล่งน้ำตะคอง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
