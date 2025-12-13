ภาพรวมฝุ่น PM2.5 ในประเทศวันนี้ พบ "สมุทรสาคร - เชียงใหม่" เกินค่ามาตรฐาน

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศวันนี้ (13 ธ.ค.) ว่า ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สมุทรสาคร และ จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ ภาคเหนือ พบเกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 6.0-48.9 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.5-30.3 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.7-37.0 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16.4-33.3 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.7-9.6 มคก./ลบ.ม. กทม.และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.6-39.7 มคก./ลบ.ม.
