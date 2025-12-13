กรมโยธาฯ เร่งภารกิจฟื้นฟู-ทำความสะอาดพื้นที่หาดใหญ่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 ธ.ค.นี้

นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูเมืองฯ (ส่วนหน้า) เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับ นายณัฎฐ์ชวิศ ไชยวรรณ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้แทน ปภ.จังหวัดสงขลา ผู้แทนปลัดจังหวัดสงขลา ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และสำนัก/กองเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดภารกิจฟื้นฟู และทำความสะอาดพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมนี้ เพื่อเตรียมพร้อมส่งมอบพื้นที่คืนแก่ท้องถิ่น
สำหรับการบริหารจัดการตามปกติ ตามมติของ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ส่วนหน้า และจังหวัดสงขลา พร้อมระดมทีมสำรวจความเสียหายของอาคารอย่างเข้มข้น เพื่อส่งมอบข้อมูลการเยียวยาค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้จังหวัดและเทศบาล ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของราชการต่อไป
