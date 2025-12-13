คพ.ประกาศควบคุมมลพิษกรุงเทพฯ เข้มข้น หวังลด-ขจัดฝุ่น PM2.5

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี สาเหตุเกิดจากสภาพอุตุนิยมวิทยา อัตราการระบายอากาศต่ำ ประกอบกับมีแหล่งกำเนิดสำคัญรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มี 3 ล้านกว่าคัน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครถึงกว่า 50% รัฐบาลให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันควบคุมมลพิษฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตเมือง และที่สำคัญ กรุงเทพมหานครถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อควบคุม ลดและขจัดฝุ่นละออง จึงต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับลดค่ามาตรฐานควันดำจาก 30 % เหลือไม่เกิน 20% และเพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบรถควันดำที่ต้นทางทั้งอู่รถ และเข้มงวดตรวจสอบรถที่ปล่อยควันดำบริเวณริมเส้นทางจราจร หากตรวจพบรถปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานจะถูกปรับสูงสุด 5,000 บาท และถูกสั่งระงับใช้รถชั่วคราวและให้ไปปรับปรุงแก้ไขภายใน 15 วัน จากเดิมที่ให้เวลาปรับปรุงแก้ไข 30 วัน หากฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด้วยเช่นกัน และอาจถูกสั่งระงับใช้รถเด็ดขาด ขณะที่ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบกจะพ่น "ห้ามใช้" ซึ่งรถจะไม่สามารถนำมาใช้ได้จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขค่าควันดำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
