โฆษก ทร.ยันกัมพูชายิงกระสุน-ระเบิดตกย่านที่อยู่อาศัย จ.ตราด แต่ไม่มีเจ็บ-ตาย

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การปะทะบริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดตราด มีกระสุนและวัตถุระเบิดจากฝ่ายทหารกัมพูชาตกลงในพื้นที่ชุมชนฝั่งไทย ทั้งบนเส้นทางคมนาคม วัด และบ้านเรือนประชาชน ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยของพลเรือนโดยชัดเจน
อย่างไรก็ดี ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากจังหวัดตราดได้ดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าแล้ว ทำให้ผลกระทบจำกัดอยู่เฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนบางส่วนเท่านั้น
