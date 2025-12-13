xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก ทร.ยันกัมพูชายิงกระสุน-ระเบิดตกย่านที่อยู่อาศัย จ.ตราด แต่ไม่มีเจ็บ-ตาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การปะทะบริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดตราด มีกระสุนและวัตถุระเบิดจากฝ่ายทหารกัมพูชาตกลงในพื้นที่ชุมชนฝั่งไทย ทั้งบนเส้นทางคมนาคม วัด และบ้านเรือนประชาชน ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยของพลเรือนโดยชัดเจน

อย่างไรก็ดี ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากจังหวัดตราดได้ดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าแล้ว ทำให้ผลกระทบจำกัดอยู่เฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนบางส่วนเท่านั้น