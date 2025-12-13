กยท.อนุมัติงบฯ 2,280 ล้าน หนุนโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง

ดร.เพิก เลิศวังพง รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีมติอนุมัติวงเงิน 2,280 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยหลังอนุมัติงบประมาณดังกล่าว กยท. ได้เริ่มดำเนินการซื้อยางก้อนถ้วยจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. จำนวน 4 แห่ง คือ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย หนองคาย บุรีรัมย์ และระยอง จำนวนรวมกว่า 33,000 ตัน ก่อนนำไปแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับแผนดำเนินงานในระยะถัดไป กยท. ยังคงรับซื้อยางที่มีคุณภาพจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ควบคู่ไปกับการขยายตลาดและสำรวจต้องการซื้อยางของผู้ประกอบการ เพื่อให้มีตลาดรองรับผลผลิตยางของเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตยางพาราออกจากระบบได้ไม่น้อยกว่า 250,000 ตัน/ปี ส่งผลให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน.เกษตรกรชาวสวนยาง มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
